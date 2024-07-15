Мощные взрывы в Мариуполе
В оккупированном украинском Мариуполе прогремел ряд мощных взрывов. В некоторых районах города отключили электричество, сообщил советник главы города Петр Андрющенко.
«Мариуполь. Зафиксировано более 5 взрывов. Детали уточняем», - сообщил Андрющенко. Впоследствии он добавил, что взрывы продолжаются и их слышно по всему городу.
Согласно данным телеграм-каналов, местные жители видели вспышки в небе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!