Тамилла Алиева, собкор 01:30

Модный бренд Menzer Hajiyeva выпустил новую летнюю коллекцию одежды, впервые использовав технологию создания келагаи. Пережив две девальвации ипандемию, компания пребывает в некоем возрождении. "Это первая коллекция с тех пор, как нам пришлось закрыть свои двери и вновь открыть их после пандемии", - говорит Мензер. Прежде чем говорить о новой коллекции, мы хотели бы ознакомить читателей с интереснейшей историей создания и развития бренда, являющегося, пожалуй, одним из самых вдохновляющих в нашем регионе. Мечты детства о профессии модельера вылились в создание собственного бренда, который помимо своей эстетической функции, представляет собой элемент нашего наследия, являясь одним из старинных видов прикладного искусства.

Келагаи — больше, чем просто аксессуар. Это символ национальной идентичности и культурного наследия Азербайджана. В древние времена его использовали в качестве оберега, символизирующего чистоту и благополучие. Уже 12 лет Мензер, которая сама себя в шутку называет "аршин малчы" (прим.ред. "Arshin mal alan", дословный перевод:"Покупающий товар аршинами", самая популярная оперетта композитора Узеира Гаджибекова), будучи и дизайнером и предпринимателем, возвращает этот смысл в нашу повседневность, предлагая своим покупателям не просто модные шарфы, а настоящие произведения искусства, несущие в себе дух времени. В 17 лет молодая Мензер отправилась в Соединенные Штаты Америки, учась и стажируясь с тех самых пор на разных континентах. В этом путешествии ей удалось стать выпускницей NYU and Parsons School of Design, попробовать себя в таких домах, как Zac Posen, Michael Kors, Narciso Rodriguez, поучаствовать в создании пиджака для концерта Майкла Джексона, стилизовать образы для дефиле Lacoste, пройти нелегкий путь в Studio Berçot в Париже и стать частью дома Lanvin. Однако самая сильная инспирация всегда находила её в родном краю. Так, вернувшись в Баку, в 2012 году она основала собственный бренд келагаи, назвав его своим именем, которое несет в себе историю её идентичности — Menzer Hajiyeva. Её первая коллекция шарфов была основана на узорах и формах азербайджанских украшений, которые открылись ей случайно, в просмотре винтажных открыток с их изображением. Как начинающего дизайнера, её интересовало местное производство, и в этом порыве она стремилась создать марку "Made in Azerbaijan". Так, уже спустя четыре года своей деятельности, ей удалось открыть свое производство в Горадиле. В нём работают местные женщины, которых Мензер обучила искусству изготовления келагаи, хотя издревле, к примеру, его окраской занимались только мужчины. Таким образом, это древнее искусство процветает в руках нового поколения женщин-ремесленниц, которые благодаря дому бренда обеспечены всесторонней поддержкой, подготовкой и мастерством ремесла, включенным в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

"Наше видение заключается в том, чтобы стать мировыми лидерами на рынке устойчивых тканей ручной работы, признанных за их элегантность и символами культурного наследия и экологической ответственности. Как хранители нематериального мирового наследия, мы стремимся вдохновлять женщин нашей историей новаторства, мастерства и стремления к совершенству. Переплетая искусство и технологии, мы стремимся обеспечить процветание наследия келагаи для будущих поколений." За время своего существования бренд наладил сотрудничество с госструктурами и ведущими компаниями в стране, плотно сотрудничая с Милли Меджлисом, Министерством Молодежи и Спорта, Pasha Bank и Pasha Insurance, Федерацией художественной гимнастики, SOCAR, отелями Four Seasons и Marriott, Bakcell и другими. Приверженность возрождению и модернизации национального ремесленного наследия получила высокую оценку. В декабре 2018 года Министерство экономики наградило команду Menzer Hajiyeva за модернизацию нашего наследия. В июне 2019 года, в знак признания ее вклада в экономическое развитие Азербайджана, указом Президента Азербайджанской Республики Мензер была награждена медалью "Тарагги".

“Для меня большая честь быть среди тех, кто был удостоен этой медали за вклад в развитие нашей страны. Вести бизнес, который приносит пользу обществу и поддерживает наше ремесло и культуру, является сложной задачей, и признание этой тяжелой работы становится воистину многогранной наградой.” Завершающим в истории бренда станет рассказ об их приверженности устойчивому развитию. Сегодня оно формирует все аспекты моды в компании. Принимая во внимание количество потребления, сталкиваясь с проблемами ручной работы, им удается интегрировать экологические методы в сердце своего ателье. Начиная с повторного использования воска до применения натуральных, нетоксичных красителей, бренд Menzer Hajiyeva гарантирует, что их продукция не только защищает наших ремесленников, но также и окружающую среду. "Для меня очень важно, чтобы мы росли стабильно и продолжали нашу миссию по достижению некоторых целей ООН в области устойчивого развития, таких как обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек; обеспечение безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов, а также переход к рациональным моделям потребления и производства".



И вправду, продукты, используемые брендом, нетоксичны для окружающей среды и не содержат пластика. Работая только с натуральными волокнами, команда занимается переработкой всех используемых продуктов насколько это возможно. Этот год — особенный для команды Мензер. Спустя 12 лет в бизнесе они решили начать активное развитие электронной коммерции на международном уровне посредством сайта menzerhajiyeva.com. Происходит расширение ассортимента продукции и тех, кому она доступна. Мензер рассматривает этот проект в долгосрочной перспективе и собирается посвятить этому отдельное время. В этом смысле новая коллекция во истину знаковая, принимая во внимание весь символизм. Она называется Ренессанс 8, ибо число 8 символизирует бесконечность, энергетическую вибрацию скрытой силы, возрождение, регенерацию и трансформацию. Впервые создается одежда, используя метод келагаи. Для этой коллекции разработаны новые гравюры 'galibs', с которыми ремесленники оттачивают свое мастерство новыми методами. Ренессанс 8 представляет собой слияние элементов, глубоко укоренившихся в богатой азербайджанской культуре, гармонично сочетающихся с более универсальными элементами. Каждая деталь изготавливается вручную в ограниченных количествах. Эта уникальная смесь открывает бренд для широкой аудитории и, конечно же, приглашает её познакомиться с культурным наследием Азербайджана.