ФБР пытается взломать телефон стрелявшего в Трампа

ФБР заявило в воскресенье, что стрелок на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании действовал в одиночку и что ведомство все еще активно расследует прошлое стрелка, в том числе работает над получением доступа к его телефону, сообщает CNN.

«Мы работаем над тем, чтобы получить доступ к телефону, - заявил в воскресенье Кевин Рожек, специальный агент, возглавляющий местное отделение ФБР в Питтсбурге. - Мы отправили телефон в нашу лабораторию в Куантико».

Рожек также сказал, что ФБР «не выявило идеологию, связанную с этим предметом», при этом предупредив, что ведомство находится «на очень ранней стадии этого расследования».

Агент также сообщил, что Бюро «на данный момент не располагает какой-либо достоверной информацией о действиях стрелка непосредственно перед тем, как он вступил в схватку с бывшим президентом». Он добавил, что семья стрелка сотрудничала в расследовании.