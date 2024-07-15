Важное заявление посла Турции в Китае

Желание Турции присоединиться к БРИКС не противоречит ее европейским устремлениям, хотя вступление страны в ЕС в обозримом будущем маловероятно. Такое мнение выразил глава турецкого диппредставительства в Китае Исмаил Хакки Муса в интервью китайской газете "Хуаньцю шибао".

"Стремление присоединиться к БРИКС не изменит отношения Турции к вступлению в Европейский союз, но мы настроены реалистично. Мы ждали более 50 лет, однако наши европейские партнеры все еще не готовы принять нас в качестве полноправного члена", - отметил он. При этом турецкий посол выразил мнение, что планам Анкары вступить в ЕС едва ли суждено сбыться в "обозримом будущем".

Муса предположил, что нежелание Европейского союза принимать его страну в качестве полноправного члена связано с тем, что Турция принадлежит к иному культурному коду. "БРИКС - это международная организация, которая охватывает множество различных культур и фокусируется на экономическом сотрудничестве", - пояснил дипломат, рассуждая о намерении его страны вступить в блок.

Турецкий посол также добавил, что считает естественным стремление Турции присоединиться к БРИКС, учитывая роль блока в современной экономике и геополитике. "Турция придает большое значение сотрудничеству со странами БРИКС", - заключил Муса.