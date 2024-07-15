Пропал иранский корабль, везший ракеты хуситам
Сегодня, 15 июля, стало известно об исчезновении судна, использовавшегося для контрабанды частей ракет из Ирана в Йемен.
Корабль пропал три дня назад, пишут зарубежные СМИ .
По их данным, на корабле также находились иранские специалисты. В день исчезновения судна был обнародован доклад американской разведки, в котором Иран обвиняется в поставках оружия, используемого хуситами для нападений на международных морских торговых путях.
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