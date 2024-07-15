Фицо взялся за старое
Вступление Украины в НАТО может привести к прямому столкновению альянса с Россией. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Мы последовательно придерживаемся одного из основных принципов суверенной словацкой внешней политики, согласно которому членство Украины в НАТО угрожает миру во всем мире и приведет к прямой конфронтации между НАТО и Российской Федерацией", — приводит его слова телеканал TA3.
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