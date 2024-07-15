Назван самый сложный участок на украинском фронте

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на покровском направлении Донецкой области, заявили в Генштабе ВСУ.

"Самой горячей сегодня оставалась ситуация на покровском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале генерального штаба.

Также в Генштабе информировали об интенсивных боях на кураховском, торецком и харьковском направлениях.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский распорядился провести проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде после сообщений о больших потерях, сообщали в ведомстве. В соцсетях украинские военнослужащие и журналисты сообщали о таких потерях в бригаде якобы из-за ошибочных приказов ее командира Богдана Шевчука.

По данным оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", эта бригада находится на покровском направлении.