Илон Маск раскрыл карты

Американский миллиардер Илон Маск хочет оказать масштабную финансовую поддержку кандидату в президента США от республиканцев Дональду Трампу в рамках его предвыборной кампании. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее Bloomberg сообщало, что Маск тайком сделал крупное пожертвование этой организации. America PAC не связана напрямую с предвыборным штабом Трампа, но работает на экс-президента США «за кулисами», занимаясь агитацией избирателей и курированием заказных материалов в СМИ, уточняло агентство.

По данным WSJ, America PAC регистрирует избирателей в колеблющихся штатах и убеждает их проголосовать досрочно.

В прошлом Илон Маск и Дональд Трамп конфликтовали, но в последнее время они сблизились, пишет Bloomberg. Так, сейчас миллиардер консультирует экс-президента по вопросам электромобилей и криптовалют. «Он звонит мне неожиданно, без всякой причины», - заявил Маск о своих текущих отношениях с Трампом во время ежегодного собрания акционеров Tesla в июне. В свою очередь Трамп заявлял, что он большой поклонник электромобилей. «Я поклонник Илона. Он проделывает невероятную работу с Tesla», - цитирует экс-президента Reuters. После ранения Дональда Трампа в результате покушения, совершенного 13 июля во время митинга его сторонников в штате Пенсильвания, Маск высказывался в его поддержку в соцсети X. На выдвижение Трампа кандидатом в президенты США от республиканцев, а Джеймса Дэвида Вэнса - кандидатом в вице-президенты Маск отреагировал комментарием: «Звучит победно».