Кандидат в вице-президенты уже рассказывает о больших планах Трампа

Если бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп победит на выборах, то он начнет переговоры с Россией и Украиной о мире. Об этом в интервью Fox News рассказал Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп ранее выбрал своим вице-президентом.

«Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро решить эту проблему», — заявил Вэнс, добавив, что кандидат в президенты хочет, чтобы США сфокусировались на «реальной проблеме, которой является Китай».

О том, что Трамп хочет прекратить войну России против Украины, ранее говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он обсудил эту тему с американским политиком на встрече во Флориде в июле. При этом предложения российского лидера Владимира Путина по Украине Трамп назвал неприемлемыми.

Украину же Трамп хочет принудить к мирным переговорам с Россией после своей победы на выборах президента, писал в феврале Bloomberg. Один из источников агентства уточнил, что для принуждения Киева вернуться к переговорам Трамп может пообещать сократить военную поддержку, а Путину, наоборот, пригрозить увеличением помощи Киеву.