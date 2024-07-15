«Борись»: Трамп с забинтованным ухом на съезде партии

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп впервые появился на публике после попытки покушения. Он вышел с забинтованным ухом на сцену к делегатам съезда Республиканской партии в Милуоки, передает Washington Post. Присутствующие аплодировали и скандировали «Борись, борись, борись» — эти слова он крикнул, вздернув кулак, на митинге после выстрелов. Политик поприветствовал делегатов сжатым кулаком и поблагодарил их. Трамп вышел под песню Ли Гринвуда «Боже, благослови США». Как заметила New York Times, в ней есть строка «Я благодарю свою счастливую звезду, что живу сегодня».

Ожидается, что Трамп выступит на съезде несколько позже на этой неделе, его речь станет центральным событием. Во время съезда Республиканской партии делегаты от каждого штата заявляют о своей поддержке того или иного кандидата от партии и утверждают политическую платформу. В этом году это была всего лишь формальность для Трампа как предполагаемого кандидата от партии, поскольку он уже получил 2265 голосов делегатов на предварительных выборах, это более чем достаточно для выдвижения. Демократы проведут свой съезд в следующем месяце в Чикаго. BBC пишет, что выбор Дональдом Трампом 39-летнего сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты говорит о том, что Трамп знает: эти выборы будут выиграны или проиграны в нескольких промышленных штатах — Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Уроженец Огайо, Вэнс привлек к себе внимание после выхода своего бестселлера «Деревенская элегия», в котором он рассказал, как рос в рабочей среде и как это повлияло на его политику и мировоззрение. Благодаря своему опыту Вэнс способен привлечь тех белых избирателей из рабочего класса, которые неохотно голосовали за Трампа в 2016 году. У Вэнса за плечами — престижный Йельский университет и опыт венчурного предпринимательства.