Не понравились слова Зеленского: Индия вызывает посла Украины

Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины в связи с высказываниями украинского президента Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Индия выразила обеспокоенность и недовольство высказываниями президента Украины относительно визита Нарендры Моди в Россию, назвавшего встречу главы индийского правительства с президентом РФ Владимиром Путиным «сокрушительным ударом по мирным усилиям». В связи с этим Индия отложила проведение заседания совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей, пишет издание.