Пхеньян «строго предупреждает» Сеул

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чен предупредила Южную Корею о последствиях в случае, если северокорейские перебежчики продолжат рассылать листовки в КНДР, говорится в заявлении Ким Е Чен, опубликованном агентством ЦТАК.

Она сообщила, что утром 16 июля на южной границе и в глубине некоторых районов Северной Кореи обнаружены 29 крупных воздушных шаров, отправленных из Южной Кореи.

«Еще раз строго предупреждаю. Они должны быть готовы к ужасному и непосильному последствию. В случае продолжения глупых и гнусных поступков... неизбежно изменится способ нашего ответа», - сказала Ким.

С конца мая Северная Корея отправила на Юг более 2 тыс. воздушных шаров, наполненных мусором, в знак протеста против антипхеньянских листовок, рассылаемых северокорейскими перебежчиками.