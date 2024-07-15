«Проблема» в бакинском метро

Утром 16 июля в бакинском метро «возникла проблема», сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакметрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, на станции «Дарнагюль» на мониторе машиниста появился знак о сбое в системе закрывания дверей.

«Необходимость проведения дополнительного технического осмотра возникла из-за того, что машинист после осмотра двери вагона выявил неисправность в системе управления. Чтобы не создавать препятствий для организации движения на линии, этот состав был переведен на станционный путь, где нет движения поездов. Поезд был осмотрен, программное обеспечение повторно проверили. Никаких проблем выявлено не было, поезд продолжил свой путь», - сказал Б.Мамедов.

По словам представителя ведомства, возникла дополнительная четырехминутная задержка поездов.