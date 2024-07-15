Байден не сдастся: «Да, я стар. Но я всего на три года старше Трампа»

Опасения демократов из-за возраста и здоровья Джо Байдена не заставят президента США выйти из избирательной гонки. Об этом глава Белого дома заявил в интервью NBC News.

Байден не собирается сниматься с выборов, хотя некоторые лидеры Демократической партии выражают опасения, что он не сможет победить. По его словам, он ненамного старше кандидата от республиканцев Дональда Трампа и находится в рабочей форме.

«Я стар. Но я всего на три года старше Трампа, во-первых. А во-вторых, моя острота ума была чертовски хороша. За 3,5 года я успел сделать больше, чем любой президент за долгое-долгое время. Так что я готов судить об этом», – сказал действующий глава Белого дома.

Он отметил, что понимает опасения людей, которых пугает его возраст и перспектива 83–84-летнего президента, и, по его словам, «это законный вопрос». В то же время Байден дал понять, что не собирается уступать, особенно после того, как победил на праймериз.

На вопрос журналиста, с кем он советуется, когда речь заходит о том, чтобы остаться в гонке или выбыть из нее, американский лидер ответил: «С самим собой». «Я делаю так уже очень давно», – добавил политик.