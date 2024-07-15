Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:33

В соседней Грузии складывается крайне непростая экономическая ситуация. Оставшись перед выбором между принятием закона об иноагентах и дружбой с Западом, власти страны выбрали первое, чем окончательно испортили отношения с США и Евросоюзом. При этом Грузия потеряла дважды – мало того, что перед страной с треском захлопнули двери в ЕС, так еще и Россия никак не поощрила лояльность официального Тбилиси. Как свидетельствуют данные Национального банка Грузии, по итогам первого полугодия текущего года объем денежных переводов из России в Грузию составил всего 321,8 миллиона долларов (в 3,49 раза меньше аналогичного показателя 2023 года, когда объем передов составлял более 1,1 миллиарда долларов).

Тем не менее Россия по-прежнему на первом месте по объему денежных переводов в Грузию. На втором - Италия (275,8 миллиона долларов, плюс 9,6 процента по сравнению с прошлым годом), а на третьем - США, откуда в Грузию было переведено 266,5 миллиона долларов (плюс 32,7 процента относительно прошлогодних показателей). На основе денежных переводов из других стран, всегда игравших важную роль как в жизни рядовых грузин, так и в структуре ВВП страны, складывается следующая картина: раньше пальму лидерства традиционно удерживала Россия, затем западный крен в политике Тбилиси привел к тому, что США и европейские страны стали постепенно сокращать этот разрыв, и вот теперь, после скандального принятия закона об иноагентах, этой тенденции пришел конец – не восстановив отношения с Москвой, грузинские политики испортили налаженные было связи с Западом, что ударит прежде всего по карманам рядовых грузин. Другой немаловажной статьей доходов населения страны всегда были приличные по местным меркам гранты, которые грузинские неправительственные организации (НПО) получали от своих западных доноров. Может, они бы могли еще какое-то время продолжать финансирование, но тут уже за местные НПО взялись грузинские власти. По словам Гиви Миканадзе, главы парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи, правящая партия «Грузинская мечта» провела исследование среди работающих в стране НПО, в ходе которого выяснилось, что почти 90 процентов из них скрывают информацию о денежных грантах, полученных от доноров. Были исследованы 474 организации, которые подписали петицию о том, что не будут подчиняться требованиям закона об иноагентах и не намерены заполнять декларацию о финансовой прозрачности.

Стоит ли после это удивляться, что власти страны выявили в грузинских НПО «катастрофическую ситуацию с точки зрения прозрачности, открытости и подотчетности перед обществом». Как показало исследование, у 89 процентов НПО не указан размер грантов, у 62 процентов отсутствует информация о донорах, 97 процентов грузинских НПО не публикуют ежегодные отчеты, у 51 процента нет своей веб-страницы, а 70 процентов из 474 НПО не указывают информацию о своей команде. Выводы, которые будут сделаны после столь «глубоких исследований», сомнений не вызывают: грузинские НПО будут вынуждены либо подчиниться требованиям властей, либо просто закрыться. В последнем варианте тысячи грузин потеряют налаженные каналы сотрудничества с западными донорами и, следовательно, солидные заработки.