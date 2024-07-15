Так теперь выглядит охрана Трампа видео
Секретная служба США усилила меры по охране бывшего американского президента Дональда Трампа после покушения на него на митинге 13 июля. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на регулярном брифинге для журналистов.
«После событий прошедших выходных Секретная служба усилила охрану бывшего президента Трампа, учитывая меняющийся характер угроз в его адрес...» - сказал он.
Министр не уточнил конкретные меры усиления охраны экс-президента, «поскольку они касаются секретных тактик и процедур». «Однако могу сказать, что на месте проведения съезда Республиканской партии было увеличено число сотрудников правоохранительных органов, добавлены защитные ресурсы, технологии и возможности», - подчеркнул он.