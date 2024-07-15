Убит приближенный к Асаду бизнесмен: был связан с «Хезболлой»

В Сирии в результате взрыва автомобиля погиб близкий к Башару Асаду бизнесмен Мухаммед Бараа Катерджи. Арабские СМИ сообщают, что причиной взрыва стал удар израильских ВВС. В Израиле этот инцидент пока не комментируют.

Израильский 9 Канал передает, что первая информация о взрыве в Сирии неподалеку от границы с Ливаном автомобиля марки «БМВ Икс 5» появилась во второй половине понедельника, 15 июля. Сообщалось о двух погибших в результате этого происшествия.