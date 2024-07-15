Убит приближенный к Асаду бизнесмен: был связан с «Хезболлой»
В Сирии в результате взрыва автомобиля погиб близкий к Башару Асаду бизнесмен Мухаммед Бараа Катерджи. Арабские СМИ сообщают, что причиной взрыва стал удар израильских ВВС. В Израиле этот инцидент пока не комментируют.
Израильский 9 Канал передает, что первая информация о взрыве в Сирии неподалеку от границы с Ливаном автомобиля марки «БМВ Икс 5» появилась во второй половине понедельника, 15 июля. Сообщалось о двух погибших в результате этого происшествия.
Позже в арабских источниках появилась информация об одном из погибших. Это приближенный к президенту Сирии Башару Асаду бизнесмен Мухаммед Бараа Катерджи, входивший в санкционные списки США, Великобритании и Саудовской Аравии.
Погибший совместно с братом Хуссамом занимался торговлей нефтью. Корпорация, принадлежащая братьям, владеет напрямую или через посредников коммерческой и финансовой инфраструктурой, обслуживающей сделки с «черным золотом». На балансе фирмы числились нефтяные танкеры, она также владела различными компаниями, используемыми для нефтяных сделок.
Мухаммед Катерджи на протяжении последнего десятилетия монополизировал импорт иранской нефти в Сирию, отмечает израильское издание. Он перевел сотни миллионов долларов иранскому подразделению в «Хезболле», хуситам, ХАМАС, «Исламскому джихаду», имел тесные контакты с высокопоставленными военными Корпуса стражей исламской революции и «Хезболлы».