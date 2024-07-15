«Лаборатория Касперского» не нужна США

Об этом стало известно почти через месяц после того, как администрация президента США Джо Байдена объявила о планах запретить продажи продуктов компании в стране, о чем передавала телекомпания CNN.

«Лаборатория Касперского» постепенно свернет деятельность в США с 20 июля, сообщил российский производитель антивирусного программного обеспечения.

«Лаборатория Касперского» намерена уволить весь персонал в Соединенных Штатах. Ранее «Лаборатория» отключила возможность приобретать продукты на ее сайте: пользователи получали сообщение, что «покупка недоступна для клиентов в США».

В прошлом месяце министр торговли США Джина Раймондо объявила о планах запретить в стране продажи антивирусного ПО «Лаборатории Касперского», сославшись на угрозы безопасности, вызванные влиянием российских властей на компанию.

Напомним, что в июне правительство США также ввело санкции против высшего руководства компании, включая директора по развитию бизнеса, операционного директора, юрисконсульта и главы отдела корпоративных коммуникаций.