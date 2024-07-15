Армянские СМИ: Пашинян попросил у Алиева время

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну «удалось убедить» президента Азербайджана Ильхама Алиева начать изменения Конституции Армении после парламентских выборов 2026 года, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источник в правящей партии «Гражданский договор».

Издание утверждает, что «возможно, именно поэтому премьер поручил комиссии по конституционным реформам представить концепцию новой Конституции после выборов в НС в декабре 2026 года».

Кроме того, газета пишет, что Никол Пашинян недавно в узком кругу заявил, что осенью на внешнеполитическом фронте ожидаются сюрпризы. По данным газеты, Пашинян якобы планирует пойти на сближение с Россией. «Он намерен как «блудный сын» вернуться в лоно «матушки-России», заявив, что ЕС не принял Армению, не профинансировал ее должным образом, не предпринял шагов в этом направлении и не предоставил достаточных гарантий безопасности», – отмечает издание.