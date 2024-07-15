Кремль не понимает...
Кремль пока не понимает, что президент Украины Владимир Зеленский имеет в виду под вторым саммитом мира. Так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента о том, что представители России должны принять участие в следующем саммите по Украине.
По словам Пескова, «первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому, что Зеленский имеет в виду, наверное, надо сначала понять».
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