В деле «Крокуса» нашли и «российский след»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Что касается «Крокус Сити», я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», - сказал он.

Ранее глава Росфинмониторинга отмечал, что теракт в «Крокус Сити Холле» финансировали в том числе с использованием криптовалюты. По его словам, нападение было тщательно продумано, для его реализации использовалась международная пособническая сеть.