Спецслужбы обеспокоены «местью» за покушение на Трампа

В США могут произойти «повторные или ответные акты насилия» из-за попытки покушения на экс-президента Дональда Трампа. Это следует из совместного разведывательного бюллетеня, составленного ФБР и Министерством внутренней безопасности, пишет Politico.

Экстремисты «могут предпринять попытки повторных или ответных актов насилия», считают ведомства.

Они не называют конкретные цели, но отмечают, что прежде экстремисты атаковали или планировали напасть на «предполагаемых политических или идеологических противников». «Эта атака подтверждает нашу оценку того, что объекты, связанные с выборами, находятся под повышенной угрозой атак или других видов подрывных инцидентов», — считают в спецслужбах.

Ведомства отмечают, что участники «некоторых интернет-сообществ» распространяли сообщения с угрозами или «намеками на акты насилия».

Politico пишет, что власти США расценивают сложившуюся ситуацию как «повышенную угрозу» на фоне ужесточившейся поляризации общества в преддверии выборов.

О растущем росте политического насилия накануне предупреждал заместитель директора ФБР Пол Аббат. Он заявил, что сотрудники спецслужбы отслеживают потенциальные угрозы на съезде Республиканской партии, открывшемся 15 июля в Милуоки, и в преддверии мероприятия демократов, которое пройдет в августе в Чикаго.