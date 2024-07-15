Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов по приглашению министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова отбыл с визитом в Актау для наблюдения за международными оперативно-тактическими командно-штабными учениями «Бірлестік-2024», сообщили в Минобороны.

В международном аэропорту Актау Гасанова встретил его казахстанский коллега Жаксылыков.

В рамках визита министр обороны понаблюдает за эпизодами учений «Бірлестік-2024», которые будут выполнены на полигоне «Оймаша» и на мысе Токмак в акватории Каспийского моря.