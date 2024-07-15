Конгресс обеспокоен: Россия «сливает» информацию Китаю

Двухпартийный комитет Конгресса США призвал Белый дом раскрыть детали того, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, которое используют на поле боя в Украине. Об этом говорится в письме к советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану, с которым ознакомилось Reuters.

Специальный комитет Палаты представителей по вопросам Китая допустил, что российские технологии на поле боя, которые выводят из строя определенные системы вооружений США, «вероятно, могут попасть» в Китай. Например, российские средства борьбы с американскими высокоточными боеприпасами.

«Мы должны предвидеть и действительно действовать, исходя из предположения, что Россия передает КНР информацию об уязвимых местах или средствах противодействия американским и союзническим системам вооружений», – написали в письме председатель комитета республиканец Джон Муленар и ведущий демократ Раджа Кришнамурти.

Конгрессмены ссылаются на сообщения СМИ и аналитических центров о поддержке Китаем военной промышленности России.

Они попросили Салливана оценить способность России противодействовать американским вооружениям, развернутым в Украине, и то, в какой степени Москва поделилась с Китаем «полученными уроками».