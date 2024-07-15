Акции добровольной сдачи крови в день Ашуры
По инициативе Министерства здравоохранения Азербайджана и Управления мусульман Кавказа в день Ашуры проводятся акции добровольной сдачи крови для помощи больным, нуждающимся в крови.
Акции по сдаче крови проходят по 35 различным адресам в 27 городах и районах Азербайджана. Акции начались в 9:00.
По состоянию на 12:00 в Баку добровольно сдали кровь 815 человек, в других городах и районах республики - 542 человека. Всего данные лица сдали 611 литров крови.
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