Акции добровольной сдачи крови в день Ашуры

По инициативе Министерства здравоохранения Азербайджана и Управления мусульман Кавказа в день Ашуры проводятся акции добровольной сдачи крови для помощи больным, нуждающимся в крови.

Акции по сдаче крови проходят по 35 различным адресам в 27 городах и районах Азербайджана. Акции начались в 9:00.

По состоянию на 12:00 в Баку добровольно сдали кровь 815 человек, в других городах и районах республики - 542 человека. Всего данные лица сдали 611 литров крови.