В Армении готовились теракты и захват госучреждений

Следственный комитет Армении завершил предварительное следствие по делу преступной группы, готовившей убийство, захват госучреждений и разоблаченной в ноябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в планы преступной группы входила дезорганизация работы органов госаппарата путем осуществления терактов. Мотивом их действий было несогласие с проводимой руководством страны внешней политики. С целью осуществления своих замыслов члены группы приобретали необходимые материалы и подручные средства. А операция, по информации силовиков, носила кодовое название "Северный листопад".

"В целях эффективного осуществления опасных для общества действий был разработан план сброса взрывчатого вещества с дронов, а также другие методы дистанционного управления взрывами. В этих целях члены группировки приобрели и испытали беспилотный летательный аппарат, модифицировали его для более эффективного достижения преступных целей", – отметили в ведомстве.

Основными действующими лицами были пять человек – материалы по ним вместе с обвинительным заключением переданы в прокуратуру на утверждение.