Манасерян хочет единый рынок с Азербайджаном

Путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе лежит через создание единого торгового рынка между тремя странами региона. Об этом сказал экономист, директор аналитического центра "Альтернатива" Татул Манасерян.

Эксперт выразил убеждение, что рано или поздно Армения, Грузия и Азербайджан должны будут создать единый рынок, который не будет связан с кем-либо из стратегических партнеров этих стран – это США, Турция и Россия.

Между этими странами, заметил Манасерян, существует конфронтация, и они никогда не придут к общему знаменателю. Из-за этих противоречий в регионе Южного Кавказа не будет стабильности, поэтому три страны сами в первую очередь должны сесть и разговаривать друг с другом.

По словам Манасеряна, ни Грузия, ни Армения, ни Азербайджан со своими относительно небольшими рынками неинтересны нерегиональным игрокам и транснациональным корпорациям. А постоянная конфликтная ситуация и вовсе отпугивает их. Причем у каждой из трех стран региона есть свои объективные основания для кооперации.