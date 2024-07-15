Уничтожены около 100 «лучших в мире» российских танков

Внушительные потери России в технике и, в частности, танках не перестают поражать. За последнее время она потеряла целую сотню своих передовых танков Т-90М, и это с учетом только документально зафиксированных потерь. То есть в реальности российская армия могла лишиться более 100 своих самых современных из участвующих в войне танков. Этот анализ военных экспертов приводит сайт Oryx.

Хотя из-за колоссальных потерь военной техники в Украине российской армии пришлось бросать на фронт даже танки 1950-х – 1960-х гг. и переоборудовать тысячи взятых со складов машин, современная техника тоже участвует в боях. И тоже уничтожается в больших количествах.

Стоимость танка Т-90М, судя по заключавшимся Россией экспортным контрактам, составляет от $2,5 млн до 4,3 млн (в зависимости от комплектации). Таким образом, армия РФ оставила на украинских полях $250-430 млн.

Президент РФ Владимир Путин несколько раз называл Т-90М лучшим в мире танком: «Средства противотанковой борьбы нужны современные. Да и танки нужны современные. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит – все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше».

Между тем из предоставленных западными странами танков украинская армия потеряла лишь 51, по данным Oryx. Это далеко не самая новая техника. Так, немецкий Leopard 2A4 (наибольшее количество потерь – 21) производился с 1985 по 1992 год, американский M1A1 Abrams выпускается с 1980 г. ВСУ потеряли лишь один британский танк Challenger 2, который можно считать более современным (производился с 1994 по 2009 год).