Высокопоставленный дипломат сбежал в Южную Корею

Бежавший в Южную Корею Ри Ир Гю работал советником по политическим вопросам, был третьим секретарем в посольстве Северной Кореи на Кубе. Таким образом, он является самым высокопоставленным дипломатом, бежавшим с севера на юг Корейского полуострова с 2016 года. Побег был совершен дипломатом и его семьей в ноябре 2023 года.

Высокопоставленный северокорейский дипломат, работавший в посольстве на Кубе, бежал в Южную Корею вместе с семьей. Это подтвердила сегодня, 16 июля, Национальная разведывательная служба Южной Кореи, сообщает агентство AP.

Как рассказал сам Ри Ир Гю южнокорейскому изданию «Чосон Ильбо», он решил бежать, разочаровавшись в политической системе КНДР, а также из-за несправедливой оценки его труда Министерством иностранных дел и из-за запрета посетить Мексику для лечения: у дипломата был поврежден нерв.

По словам Ри, в больницах на Кубе ему помочь не могли, поскольку из-за международных санкций там просто не было необходимого оборудования. Запрет стал, как говорит дипломат, последней каплей, после чего он принял окончательное решение бежать.

Южнокорейская пресса сообщает, что Ри Ир Гю заслужил личную похвалу от северокорейского лидера Ким Чен Ына за успешное проведение переговоров в Панаме, в результате которых было освобождено задержанное там в 2013 году северокорейское судно с запрещенным грузом, включая боевые ракеты и запчасти к истребителям. До своего бегства дипломат участвовал в работе по предотвращению налаживания дипломатических связей между Южной Кореей и Кубой. Но в феврале 2024 года эти страны установили дипломатические отношения.

По данным южнокорейских властей, в последние годы увеличилось число перебежчиков из Северной Кореи из числа высокообразованных людей. Всего с момента завершения Корейской войны 1950–1953 годов в Южную Корею с севера бежали около 34 тыс. человек.