Не вернулись сотни тысяч россиян

Примерно 666 тыс. бежавших от войны в Украине и мобилизации россиян до сих пор не вернулись в Россию. Это показало исследование The Bell, в ходе которого издание собрало данные миграционных и статистических органов почти 70 государств.

Среди стран — лидеров по числу переехавших с 2022 года россиян оказались безвизовые направления: Армения (110 тыс. человек), Казахстан (80 тыс.) и Грузия (74 тыс.). Также в этот ряд попали США, куда уехали около 48 тыс. россиян, большинство из которых обращались за получением убежища.

Израиль тоже вошел в число самых популярных направлений для отъезда из России: с помощью репатриации туда перебрались около 80 тыс. россиян.

Из европейских стран россияне чаще всего уезжали в Германию (36 тыс.), Латвию (18 тыс.), Испанию (16 тыс.) и Нидерланды (12 тыс.). Вне Евросоюза в Европе лидером по привлечению россиян стала Сербия — в страну переехали около 30 тыс. человек.

Турция также была одним из популярных направлений для отъезда из России в 2022 году, однако после этого россияне начали покидать страну из-за отказа турецких властей продлевать виды на жительство и затяжного экономического кризиса. Однако, по данным на июль, число россиян с турецким ВНЖ в стране выросло на 28 тыс. по сравнению с началом 2022 года.

Сколько точно россиян покинули страну из-за начала войны в Украине и последовавших событий, неизвестно. Официально российские власти не раскрывают информацию о том, сколько граждан после 2022 года уехали и сколько из них вернулись.

Согласно подсчету The Bell, доля уехавших россиян относительно суммарного российского населения составляет всего 0,5%. Несмотря на это, эмиграция россиян после 2022 года стала крупнейшей за последние 20 лет. До этого самой массовой «волной» считался период с 1992 по 2004 год, когда страну покинули, по оценкам демографов, 1,6 млн человек.

«Во многом эмиграция, особенно весной 2022 года, а также та, что продолжается сейчас, не усиленная мобилизацией, носит характер утечки умов. То есть это люди с очень высоким уровнем человеческого капитала, много молодых профессионалов», — говорит демограф Салават Абылкаликов из Нортумбрийского университета в Великобритании.

Из-за массового отъезда граждан в России начался кадровый голод. Согласно оценке Минтруда, к 2030 году стране будет не хватать 2,4 млн работников. При этом России придется столкнуться с демографической ямой.

«Из-за демографических волн с 2012 по 2032 год число людей в возрасте 20–39 лет снизится на 13 млн человек (на 1/3), а людей в возрасте 60 лет и старше станет больше наполовину (примерно на те же 13 млн человек)», — отметил Абылкаликов. Он добавил, что войной в Украине российские власти усилили все негативные демографические тенденции в России.