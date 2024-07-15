Страны Евросоюза хотят вернуться в Афганистан

В нескольких странах Евросоюза власти обсуждают возможность снова открыть посольства в Афганистане, что будет означать признание «Талибана» официальной властью в стране — через три года после захвата талибами Кабула, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов заявил изданию, что взгляды на талибов в Брюсселе изменились в сторону признания необходимости физического присутствия представителей стран ЕС в Афганистане. Это, по его словам, необходимо для осуществления проектов развития, защиты прав женщин и в целом для установления стратегического присутствия в стране.

В частности сообщается, что власти Италии провели с этой целью разведывательную операцию в афганской столице. Также глава МИД страны Антонио Таяни подтвердил, что итальянский посол в Афганистане, который сейчас находится в Катаре, посетил Кабул. По словам Таяни, итальянские власти «работают» над установлением дипломатических отношений с талибами. Он также подчеркнул наличие в Афганистане «проблем с правами человека» и отметил, что «решение очень сложное, оно потребует времени».