Путин за рулем «Лады» видео
Президент РФ Владимир Путин остался доволен новой Lada Aura, за рулем которой он приехал на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург.
«Хорошая машина», — сказал президент РФ.
АвтоВАЗ представил Lada Aura летом 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Серийный выпуск автомобиля начнется осенью 2024 года. Он основан на Lada Vesta и отличается от него удлиненной задней дверью, а также немного иной формой заднего бампера.
July 16, 2024