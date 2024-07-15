Кремль о роли Трампа-посредника

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал преждевременными сообщения о том, что Дональд Трамп в случае его переизбрания мог бы стать посредником в мирных переговорах России и Украины.

По его словам, Россия исходит из «существующих реалий, в которых нынешняя администрация США по-прежнему настаивает на продолжении конфликта».

«Сейчас много рассуждений и спекуляций по поводу того, кто и на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время Дональд Трамп только кандидат в президенты США. Давайте подождем исхода выборов, американские избиратели сами определятся со своим будущим», - сказал Песков.

Ранее издание Bild, ссылаясь на текст письма премьера Венгрии Виктора Орбана к главе Евросовета Шарлю Мишелю передавало, что Дональд Трамп, по мнению Орбана, может стать посредником после победы на выборах президента США. Согласно утверждению премьера Венгрии, у экс-президента США «есть подробные и обоснованные планы на этот счет».