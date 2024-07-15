ТуранБанк подвел итоги первого полугодия 2024 года

Один из ведущих банков - ТуранБанк, продолжая расширять свою деятельность в финансовом секторе Азербайджана, сохраняет свои позиции на рынке по финансовым показателям за первое полугодие 2024 года.

По итогам II квартала 2024 года общие активы ТуранБанка достигли 872 млн манатов. Выданные клиентам банка кредиты, увеличившись на 12,1%, или 69,4 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигли 645 млн манатов. Кредиты, выданные бизнес-клиентам, увеличились на 13,4%, или 44,5 млн манатов и составили 375,4 млн манатов. Общий депозитный портфель банка составляет 454 млн манатов, а вклады физических лиц увеличились на 0,5%, или 2,1 млн манатов и достигли 389,6 млн манатов.

В течение II квартала 2024 года TуранБанк успешно развивал сотрудничество с другими международными финансовыми институтами в направлении привлечения кредитных линий для институционального развития и финансирования субъектов бизнеса. Также было подписано соглашение между ОАО «ТуранБанк» и Азиатским Банком Развития (АБР) с целью финансирования международных торговых операций. В рамках нового соглашения АБР утвердил гарантийный лимит по торговому финансированию, включив ОАО «TуранБанк» в «Программу финансирования торговли и цепочки поставок» (TSCFP).

Кроме того, в отчетном периоде ТуранБанк открыл корреспондентский счет в долларах США в рамках сотрудничества с HAB Bank, который считается одним из ведущих банков в сфере международных платежей и расчетов Соединенных Штатов Америки, а также обеспечил более простое и быстрое осуществление операций с иностранной валютой для своих клиентов. Следует отметить, что данное соглашение, достигнутое ТуранБанком с HAB Bank, служит развитию услуг международных денежных переводов, расширению деятельности в сфере международных расчетов, а также укреплению статуса банка на мировой финансовой арене.

Действуя с 1992 года, ТуранБанк обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов через 22 точки продаж. Дополнительную информацию о сети обслуживания ТуранБанка по стране можно получить, перейдя по ссылке.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно получить, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, а также посетив официальный сайт ТуранБанка или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).