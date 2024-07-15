Европарламент снова доверили Роберте Метсоле
Мальтийский политик Роберта Метсола избрана председателем Европарламента (ЕП) на второй срок.
За кандидатуру Метсолы проголосовали 562 европарламентария. Соперницей Метсолы была депутат ЕП от Испании, член левой испанской партии "Подемос" ("Мы можем") Ирене Монтеро.
Адвокат по профессии, Метсола получила степень доктора права в университете Мальты. Всю свою карьеру она строила в сфере европейской политики. Работала в мальтийском представительстве при штаб-квартире ЕС в Брюсселе, трижды баллотировалась в Европарламент и с третьей попытки в 2013 году смогла завоевать депутатский мандат. В 2020 году была избрана первым вице-председателем, а в 2022 году в возрасте 42 лет стала самым молодым председателем Европарламента за всю его историю.