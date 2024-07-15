Финляндия устала терпеть нахлебников

Президент Финляндии Александер Стубб подписал закон о выдворении беженцев, он вступит в силу 22 июля, сообщает канцелярия главы государства.

«Закон вступит в силу 22 июля 2024 года и будет действовать в течение одного года», – говорится в сообщении. Новый закон позволяет отказывать беженцам в убежище прямо на границе.

Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, пытающейся устроить миграционный кризис в стране.