На Луне нашли пригодную для создания базы пещеру

Исследователи обнаружили доказательства существования на Луне просторной пещеры с доступом к поверхности. Такая пещера стала бы идеальным местом для возведения лунной базы, пишет The Guardian.

Море спокойствия

По словам исследователя Лоренцо Бруццоне из итальянского Университета Тренто, такие пещеры служат естественным убежищем от лунной среды и солнечной радиации.

Используя данные, собранные межпланетной станцией NASA, и компьютерное моделирование, исследователи пришли к выводу, что один из кратеров ведет к просторной и глубокой подземной пещере. Попасть в нее можно в районе Моря Спокойствия — равнины, на которой в 1969 году высадились астронавты Нил Арсмтронг и Базз Олдрин. Пещера располагается на глубине 150 метров, ширина достигает 45 метров, длина — 80. Как уточнил Роберг Вагнер из Университета штата Аризона, самое трудное для будущих исследователей Луны — попасть в саму пещеру.

«Нужно спуститься на 125 метров, прежде чем вы достигнете дна, а край представляет собой крутой склон из рыхлого мусора, где любое движение приведет к сходу небольших лавин на всех, кто находится внизу», - пояснил он.