На Луне нашли пригодную для создания базы пещеру

Исследователи обнаружили доказательства существования на Луне просторной пещеры с доступом к поверхности. Такая пещера стала бы идеальным местом для возведения лунной базы, пишет The Guardian.

По словам исследователя Лоренцо Бруццоне из итальянского Университета Тренто, такие пещеры служат естественным убежищем от лунной среды и солнечной радиации.

Используя данные, собранные межпланетной станцией NASA, и компьютерное моделирование, исследователи пришли к выводу, что один из кратеров ведет к просторной и глубокой подземной пещере. Попасть в нее можно в районе Моря Спокойствия — равнины, на которой в 1969 году высадились астронавты Нил Арсмтронг и Базз Олдрин. Пещера располагается на глубине 150 метров, ширина достигает 45 метров, длина — 80. Как уточнил Роберг Вагнер из Университета штата Аризона, самое трудное для будущих исследователей Луны — попасть в саму пещеру.

«Нужно спуститься на 125 метров, прежде чем вы достигнете дна, а край представляет собой крутой склон из рыхлого мусора, где любое движение приведет к сходу небольших лавин на всех, кто находится внизу», - пояснил он.