Названы правила приезда китайцев в Азербайджан

Граждане Китая смогут посещать Азербайджан без визы трижды в течение года.

Как сообщили в Государственной миграционной службе, они смогут находиться в Азербайджане до 30 дней за один визит.

В то же время прибывшие в Азербайджан на срок более 15 дней лица должны быть зарегистрированы по месту жительства в соответствии с требованиями Миграционного кодекса.

Граждане Китая, желающие поехать в Азербайджан более 3 раз в течение соответствующего периода или находиться в стране более 30 дней, должны будут подать заявку на визу.

Безвизовый режим вводится в рамках "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля 2024 года.