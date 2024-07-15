Назначенный сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева главой Исполнительной власти Огузского района Джавид Абдул-Гадиров до этого работал заместителем руководителя Аппарата Министерства труда и социальной защиты населения.

В 2018 году был советником министра труда и социальной защиты населения, в 2018-2020 годах - руководителем Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве.

В 2020-2021 годах работал председателем правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве. Абдул-Гадиров свободно владеет английским и русским языками.

Женат, имеет двоих детей.