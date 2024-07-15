Состоялась жеребьевка азербайджанской футбольной Премьер-лиги

Сегодня состоялась жеребьевка нового сезона азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В чемпионате сыграют 10 команд. Из 1-й лиги в элиту пробилась «Шемаха». Вылетела из Премьер-лиги «Габала». Есть некоторые изменения в регламенте и нововведения.

По итогам жеребьевки стало известно, что в 1-м туре встретятся: «Араз-Нахчыван» - «Карабах», «Шемаха» - «Сабах», «Зиря» - «Сабаил», «Нефтчи» - «Туран-Товуз», «Сумгаит» - «Кяпяз».