«Чтобы этот период завершился как можно быстрее, республиканские силы должны работать вместе, чтобы создать единый фронт вокруг проектов и решений, которые будут в интересах французского народа», — приводит слова Макрона Le Figaro.

Габриэль Атталь подал в отставку еще 8 июля — сразу после результатов второго тура парламентских выборов, на которых коалиция президента Макрона заняла второе место, получив лишь 168 мест. Однако Макрон не принял отставку Атталя, попросив его не уходить с этой должности «временно», чтобы «обеспечить стабильность страны».

По результатам парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил, которая займет 182 места в парламенте. Ультраправые во главе с «Национальным объединением», победившие в первом туре, во втором показали третий результат, дающий им 143 мандата.