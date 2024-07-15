Почему российский поезд рухнул в Сиязане? обновлено 17:12
Сегодня около 11:00 три вагона, принадлежащие частным российским компаниям, сошли с рельсов на станции Зарат в Сиязаньском районе во время движения, говорится в заявлении Управления Азербайджанской государственной железной дороги.
Вагоны были загружены древесными материалами. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время начат процесс подъема вагонов на рельсы. Причина происшествия расследуется.
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Грузовой поезд, перевозивший стройматериалы из России, сошел с рельсов в Азербайджане.
Древесина и черепица, находившиеся в вагонах, разбросаны по дороге.
Предпринимателям нанесен серьезный ущерб, об этом сообщает Bizim Media.
Информации о пострадавших нет.
"Азербайджанские железные дороги" пока инцидент не комментируют.