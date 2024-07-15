Сегодня около 11:00 три вагона, принадлежащие частным российским компаниям, сошли с рельсов на станции Зарат в Сиязаньском районе во время движения, говорится в заявлении Управления Азербайджанской государственной железной дороги.

Вагоны были загружены древесными материалами. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время начат процесс подъема вагонов на рельсы. Причина происшествия расследуется.