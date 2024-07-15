Врача-педиатра арестовали по доносу из-за Украины

Аудиозапись разговора врача с матерью не велась, дверь кабинета была закрыта. Но Анастасия Акиньшина возмутилась, бросилась жаловаться на педиатра главному врачу. Эта история довольно быстро получила огласку, возбуждения дела по статье о «фейках» против Буяновой потребовал сам председатель СК Александр Бастрыкин. Пожилой женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает «Новая газета», поводом для уголовного дела против врача-педиатра стало заявление москвички Анастасии Акиньшиной. В дова погибшего в Украине военного утверждала, что во время врачебного приема, на который Акиньшина пришла с семилетним сыном (а на судебном процессе выяснилось, что ребенка во время этого разговора в кабинете не было — «Новая газета» ), Надежда Буянова якобы некорректно выразилась о ее погибшем бывшем муже.

У Буяновой провели обыск, ее уволили из поликлиники, но следователь все же под стражу ее брать не стал, выбрав меру пресечения «запрет определенных действий». После того, как педиатр уехала на некоторое время к родственникам, ее арестовали и отправили в московское СИЗО-6.

Судебный процесс по беспрецедентному «делу врача-педиатра» начался месяц назад в Тушинском районном суде Москвы. Врачи, возмутившись несправедливостью и жестокостью следствия и суда, написали открытое письмо в ее защиту, его подписали больше тысячи коллег, знакомых и незнакомых Буяновой, многие из них приходят на судебные заседания и обеспечивают обвиняемую всем необходимым в СИЗО.

Сама она на заседании не присутствовала, выступала в суде по ВКС (видеоконференцсвязи) из московского СИЗО-6. Защита просила суд изменить 68-летней Буяновой заключение на домашний арест, аргументируя это ее состоянием здоровья, а также тем, что ранее у нее уже была другая мера пресечения: запрет определенных действий. Подсудимая сообщила суду, что в СИЗО у нее ухудшилось зрение и слух от нервного напряжения и громкой музыки. 20 лет назад она перенесла тяжелую операцию с шестью курсами химиотерапии, и сегодня, находясь в ремиссии, она остается в группе риска и нуждается в ежегодном углубленном обследовании. «Полицейский в последний раз мне сказал: «Ты будешь здесь сидеть до конца жизни». Если мне не изменят меру пресечения, то я уже СИЗО этого не боюсь. Это не санаторий, но запугивать меня нечем», — заявила она.

На Мосгорсуд эти откровения пожилой женщины не произвели никакого впечатления, он предсказуемо продлил ей стражу до 2 ноября.