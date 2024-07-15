Россия увеличивает поток грузов в Азербайджан

Минтранс России ожидает в 2025 году провозную мощность железнодорожной станции «Самур-II» международного транспортного коридора (МТК) «Север - Юг», которая располагается на границе РФ и Азербайджана, в 15 миллионов тонн и ее увеличение к 2028 году до 20 миллионов тонн, сообщил замминистра транспорта России Алексей Шило.

Рассказывая во вторник на Кавказском инвестиционном форуме о транспортных инфраструктурных проектах в регионе, в частности о железных дорогах и коридоре «Север - Юг», он напомнил, что есть несколько веток.

«Западная ветка – (идет) через Северо-Кавказский федеральный округ в направлении Азербайджана. Она будет являться сегодня одним из приоритетов в рамках федерального проекта развития опорной сети железных дорог. Основная задача - получить развитие провозных мощностей к 2028 году до 20 миллионов тонн. Для этого активно развиваться будет станция «Самур-II», к 2025 году мы надеемся выйти там на 15 миллионов тонн, к 2028 году, как я уже сказал, на 20 миллионов тонн», - сказал Шило.