Командиры ХАМАС устали от войны

Глава ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар подвергается сильному давлению со стороны своих командиров, которые требуют принять соглашение о прекращении огня и положить конец войне с Израилем. Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил на закрытом совещании в минувшую субботу.

По словам Бернса, с Синваром связываются его полевые командиры, уставшие от войны, и требуют заключить мирное соглашение. Как полагает директор ЦРУ, шансы на достижение перемирия сейчас выше, чем раньше. Представители американской разведки полагают, что Синвар скрывается в тоннелях под Хан-Юнисом.