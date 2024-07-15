И снова Австро-Венгрия

Правительство Австрии выступило в поддержку Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана перед лицом агрессивного отношения стран - государств ЕС, выступающих против председательства этого государства в Евросоюзе.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что министры от его Австрийской народной партии (АНП) будут и далее принимать участие в заседаниях под председательством Венгрии в Совете ЕС.

"Нужно противостоять попыткам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана действовать без согласования, но нельзя бойкотировать председательство. Министры от АНП будут и далее участвовать в заседаниях и работе советов, у нас много дел", - говорится в сообщении в X (ранее Twitter).