Россия не смогла импортозаместить Олимпиаду

Россия перенесла Всемирные игры дружбы, которые должны были пройти в сентябре этого года, на 2025 год, сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год», - сказал Агапитов. По его словам, спортсмены готовились к международным соревнованиям, но теперь календарь организации претерпел «небольшие изменения». При этом Агапитов не назвал причину переноса мероприятия.

До этого ожидалось, что первые Игры состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В соревнованиях должны были принять участие около 5,5 тыс. спортсменов, а программа включала 25 летних видов спорта.

Российские власти решили организовать альтернативу Олимпиаде в ответ на отстранение российских спортсменов от международных соревнований из-за войны в Украине. При этом чиновники ориентировались на опыт позднего СССР, который в 1984 году отказался участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе и устроил собственное мультиспортивное мероприятие под названием «Игры дружбы».