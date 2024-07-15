Россия объявила награду за «голову» F-16

Военнослужащему, который «первым собьет американский истребитель F-16», заплатят 15 миллионов рублей. Такую награду за уничтожение самолета объявила российская компания «ФОРЭС».

Как уточнил директор компании Илья Потанин, премировать будут и тех, «кто собьет последующие F-16 или F-15 в зоне специальной военной операции», «но самый крупный гонорар заберет только тот, кто собьет первый истребитель». При этом размер выплат за остальные самолеты Потанин не назвал.