Почему Бакинская таможня тормознула груз Union Logistics и простаивают товары 98 предпринимателей? громкое дело
Грузовые автомобили компании Union Logistics уже почти месяц находятся на терминале «Шелковый путь» после прибытия из Китая. Находящиеся в них грузы принадлежат почти сотне азербайджанских предпринимателей, а следовали они через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан («Срединный коридор»).
Данная ситуация совершенно внештатная. Дело в том, что обычно грузы доставляются из Китая в Азербайджан за 15 дней, но на этот раз их без видимых причин не выпускают из терминала и не передают владельцам на протяжении 20-25 дней. Данный факт вызывает обоснованное недовольство как со стороны компании Union Logistics, так и со стороны клиентов, не говоря про кыргызстанских водителей, вынужденных ночевать на терминале в своих грузовиках.
Подобные задержки наносят серьезный урон репутации компании Union Logistics, которая более 12 лет осуществляет свою деятельность, характеризующуюся прозрачностью и стабильностью. Теперь же компания несет значительные убытки, так как вынуждена выплачивать водителям ежедневные компенсации. Постоянные задержки приводят и к потере клиентов, с которыми Union Logistics работала длительное время.
В частности, из-за последней задержки 4 грузовика с грузами, принадлежащими 98 азербайджанским предпринимателям, с 23 июня 2024 года простаивали на терминале «Шелковый Путь» несмотря на многочисленные обращения.
В результате по указанию Эльмира Рамазанова, начальника Главного таможенного управления Баку, грузовики были вскрыты без участия Union Logistics, а товары переданы клиентам, что является нарушением законной процедуры передачи грузов в присутствии экспедитора.
Напомним, что маршрут «Шелковый Путь» был открыт с целью развития логистической сферы нашей страны, укрепления связей между тюркскими странами (в первую очередь – между Азербайджаном и Кыргызстаном), а также в поддержку инициатив президента Ильхама Алиева в области транспортной логистики. То есть как раз для предотвращения разного рода задержек и простоев.
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Касымович Омуралиев также выражал свою полную поддержку данного направления, а министр экономики и торговли Кыргызстана Данияр Амангельдиев и председатель таможенной службы Самед Исабеков давно ратовали за то, чтобы новая транспортная артерия наконец заработала. Официальные структуры Узбекистана и Туркменистана не создавали никаких препятствий реализации проекта. Новый маршрут был запущен 6 апреля 2024 года и является наиболее удобным как по времени (доставка грузов занимает всего 12-15 дней), так и с точки зрения безопасности.
Очевидно, возникли неожиданные сложности: из-за искусственно созданных препятствий со стороны таможенной службы Union Logistics вынуждена передавать грузы клиентам вовсе не через 12-15 дней, а спустя 2 месяца. Решения сложившейся ситуации до сих пор нет.
Отвечая на запрос haqqin.az, в Государственном Таможенном Комитете заявили, что по данному делу проводится расследование и в ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация.