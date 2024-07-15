Ага Гасымлы, собкор 17:10

Грузовые автомобили компании Union Logistics уже почти месяц находятся на терминале «Шелковый путь» после прибытия из Китая. Находящиеся в них грузы принадлежат почти сотне азербайджанских предпринимателей, а следовали они через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан («Срединный коридор»). Данная ситуация совершенно внештатная. Дело в том, что обычно грузы доставляются из Китая в Азербайджан за 15 дней, но на этот раз их без видимых причин не выпускают из терминала и не передают владельцам на протяжении 20-25 дней. Данный факт вызывает обоснованное недовольство как со стороны компании Union Logistics, так и со стороны клиентов, не говоря про кыргызстанских водителей, вынужденных ночевать на терминале в своих грузовиках.

Подобные задержки наносят серьезный урон репутации компании Union Logistics, которая более 12 лет осуществляет свою деятельность, характеризующуюся прозрачностью и стабильностью. Теперь же компания несет значительные убытки, так как вынуждена выплачивать водителям ежедневные компенсации. Постоянные задержки приводят и к потере клиентов, с которыми Union Logistics работала длительное время. В частности, из-за последней задержки 4 грузовика с грузами, принадлежащими 98 азербайджанским предпринимателям, с 23 июня 2024 года простаивали на терминале «Шелковый Путь» несмотря на многочисленные обращения. В результате по указанию Эльмира Рамазанова, начальника Главного таможенного управления Баку, грузовики были вскрыты без участия Union Logistics, а товары переданы клиентам, что является нарушением законной процедуры передачи грузов в присутствии экспедитора. Напомним, что маршрут «Шелковый Путь» был открыт с целью развития логистической сферы нашей страны, укрепления связей между тюркскими странами (в первую очередь – между Азербайджаном и Кыргызстаном), а также в поддержку инициатив президента Ильхама Алиева в области транспортной логистики. То есть как раз для предотвращения разного рода задержек и простоев.