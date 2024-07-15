Азербайджанцам за рубежом облегчили жизнь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Семейный кодекс, подразумевающие новый порядок прохождения проживающими за рубежом гражданами Азербайджана медицинского обследования для вступления в брак.

Согласно изменениям, лица, желающие заключить брак в дипломатических представительствах или консульских управлениях Азербайджана, должны за счет собственных средств пройти медицинское обследование в выбранном ими медицинском учреждении в иностранном государстве, где аккредитованы или расположены дипломатическое представительство или консульское управление.

Документ, подтверждающий прохождение медобследования, необходимо приложить к заявлению о вступлении в брак.

До изменений граждане Азербайджана должны были пройти обязательное обследование в медучреждениях по месту жительства в Азербайджане, после чего могли заключить брак в посольствах и консульствах за рубежом.